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Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı (41), av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan Mustafa D. (38), adliyeye sevk edildi.

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı (41), av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan Mustafa D. (38), adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa D., ifadesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sandığı için vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri Mustafa D.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak Mustafa D., kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mustafa D., montunun içinde gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Odabaşı, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan aramada Mustafa D., olay yerinin yakınında bir binanın kömürlüğünde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa D., emniyetteki sorgusunda, polis memuru İlhan Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sanıp korkarak kaçtığını, peşinden gelmesi üzerine de tüfekle ateş ettiğini ileri sürdü. Mustafa D., emniyette işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 21 KAYDI VAR'

Mustafa D.'nin, 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme' gibi suçlardan 21 kaydının bulunduğu belirtildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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