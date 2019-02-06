Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı (41), av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan Mustafa D. (38), adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa D., ifadesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sandığı için vurduğunu söyledi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri Mustafa D.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak Mustafa D., kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında Mustafa D., montunun içinde gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Odabaşı, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.