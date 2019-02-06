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Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 19:43 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi tüfekle yaralayan şüpheli: Sevgilimin kocası sanıp, vurdum (2)

TUTUKLANDI
Kayseri'de görev başındaki sivil polis memuru İlhan Odabaşı'nı av tüfeğiyle başından vurarak ağır yaralayan ve çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Mustafa Develi (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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