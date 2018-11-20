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Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu kullanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan minibüs şoförünün uyuşturucu kullandığı tespit edildi - Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın polis memuruna çarpan minibüs sürücüsünün uyuşturucu kullandığı belirlendi.

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında kadın polis memuru Buket K'ye (28) çarparak yaralanmasına neden olan 43 DA 218 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü S.A'dan (28) alınan kan ve idrar numuneleri Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Tetkik sonuçlarına göre, minibüs sürücüsünün uyuşturucu hap ve esrar kullandığı tespit edildi.

Bir inşaatta işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Buket K'nin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildiği, operasyonun başarılı geçtiği ancak henüz hayati tehlikenin sürdüğü bildirildi.

- Kaza

İzmir'den Torbalı istikametine giden S.A. idaresindeki 43 DA 218 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan kadın polis memuru Buket K'ye (28) çarpmıştı. Ağır yaralanan kadın polis memuru, ambulansla kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Sürücü S.A. gözaltına alınmıştı.

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