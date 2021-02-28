HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ’Polisim’ dedi, 210 bin TL dolandırdı

’Polisim’ dedi, 210 bin TL dolandırdı

28.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
’Polisim’ dedi, 210 bin TL dolandırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp 210 bin TL’lik para alan şüpheli, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kişinin 210 bin TL değerinde altın ve nakit parasının, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp 210 bin TL’lik para alan şüpheli, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kişinin 210 bin TL değerinde altın ve nakit parasının, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, dolandırıcılık olayını 6 adet suç kaydı bulunan A.Ö.’nün işlediğini tespit etti. Şüpheli, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli A.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

’Polisim’ dedi, 210 bin TL dolandırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi define sandığından çıktı! Hepsi define sandığından çıktı!
Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdiDoğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi
Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısında şoke eden iddia: 12 yılda 7 milyon lira vurgun

Tarihi kebapçıda şoke eden olay: 12 yılda 7 milyon lira

Çöl tozu uyarısı: Hava kalitesini düşürdü! Sağlığı nasıl etkiliyor?

Çöl tozu tehdidi! Bu detayı görmezden gelmeyin

Bursa'da termal havuz soğuk havayı unutturuyor

Su boşa gitmesin diye yapıldı! Duyan soluğu burada alıyor

Baba, oğul ve gelin, 15 gün içinde koronavirüse yenik düştü

15 günde 3 acı haber

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Doğu Karadeniz'de meteor şaşkınlığı! Geceyi gündüze çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.