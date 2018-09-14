'Polisim' diyerek 133 bin lira dolandırdı, tutuklandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta telefonla arayıp polis olarak tanıttığı yaşlı kişilerin nakit para ve ziynet eşyasından oluşan toplam 133 bin 500 lirasını dolandırdığı öne sürülen Mehmet Kutlukaya (29) yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kutlukaya'nın para ve ziynet eşyalarını dolandırdığı kişilerin adreslerine giderek teslim aldığı belirtildi.

Telefonla aradığı kişileri 'Polisim' diyerek korkutarak para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen Mehmet Kutlukaya, son bir haftada 5 kişiyi dolandırdı. Kendisine kurban olarak da yaşlı kişileri seçen Kutlukaya, Göksun'un Mürsel Mahallesi'nde oturan K.T.'nin (78) 58 bin lirasını, Gölpınar Mahallesi'nde N.K.'nın (78) 30 bin 500 lirasını, Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde İ.B.'nin (79) 4 bin 500 lirasını, D.Ç.'nin (65) 29 bin lirasını, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Sivricehöyük Mahallesi'nden de Z.D.'nin (54) ise 11 bin 500 lirasını dolandırdı. 5 kişiden 23 Cumhuriyet, 1 yarım, 7 çeyrek altın ile 10 bilezik, 1 kolye, 5 yüzük ve 12 bin lira nakit para olmak üzere toplam da 133 bin 500 lira dolandıran Kutlukaya, Pazarcık'ın Karaçayır Mahallesi'nden 82 yaşındaki M.B.'den de bankadaki 20 bin lirasını çekip kendisine vermesini istedi. Ancak M.B.'nin olayı anlattığı jandarmanın 'O polis değil' demesi üzerine dolandırıcılık son anda önlendi.

MAĞDURLAR TEŞHİS ETTİ

6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcının aynı kişi olduğunu belirledi. Yakalanmamak için mağdurlardan parayı bankaya yatırmak yerine adreslerine giderek elden teslim alan Kutlukaya'nın kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Mehmet Kutlukaya, Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolu'nun Karacasu Ferhuş Kavşağı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen Kutlukaya, mağdurlar tarafından da teşhis edildi.

İşlemlerinin ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Kutlukaya, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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