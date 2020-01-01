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  4. Polisin 2020’deki ilk alkollü vatandaş sınavı

Polisin 2020’deki ilk alkollü vatandaş sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Antalya’da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı.

Antalya’da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı. Yüzüne su dökülmesine rağmen uyanmayan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir apartmanın altında horlayarak uyuyan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aldığı aşırı alkol nedeniyle beton zemin üzerinde uyuya kalan şahsı, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Polis, yerde yatan şahsı sallayarak uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis seslere cevap vermeyen şahsı daha sonra ayak ve kollarından kaldırarak duvara dayadı. Yine uyumaya devam eden şahıs, polisin yüzüne su dökmesine rağmen kendine gelmedi. Polis nabzını da yokladığı şahıs için sağlık ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekiplerin çabasına rağmen uyanmayan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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