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Polisin 3 bin kiralık aracı inceleyip zanlıları yakalaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

Samsun'da polisin bir iş yerinden çalınan kasanın kiralık araçla götürüldüğünü belirlemesi üzerine, 3 bin kiralık aracı inceleyerek ulaştığı 2 zanlıdan biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinden kasa çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerinin, Anadolu Mahallesi Havuz Sokağı'nda inşaat malzemeleri dükkanından 15 bin lira ile tabanca bulunan kasanın çalınmasının ardından 3 bin kiralık aracı inceleyerek yakaladıkları Barış K. (44) ile kardeşi Murat K'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Barış K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım'da inşaat malzemeleri dükkanı bulunan B.K, 13 Ekim'de iş yerine geldiğinde içinde 15 bin lira ile tabanca bulunan kasanın çalındığını fark ederek durumu polise bildirmişti. Hırsızlık Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin, plakası okunamayan kiralık araçla hırsızlığı gerçekleştirdiklerini belirlemişti.
Emniyetteki sistem üzerinden kentteki 3 bin kiralık aracı inceleyen ekipler, eşkale uyan aracı belirleyerek firmayla iletişime geçmişti. Buradan aracı kiralayan kişiye ulaşan ekipler, şüphelileri tespit etmişti. Zanlılar operasyonla dün gözaltına alınmıştı.

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Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ilkadım kiralık aracı Samsun

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