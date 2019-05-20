Polisin Amerikan filmlerine taş çıkartacak operasyonu kamerada

Sancaktepe’de polis ekipleri Amerikan polisiye filmlerine taş çıkaracak bir operasyon gerçekleştirdi. Polislerden biri, yakalamaya çalıştıkları kişinin hareket halindeki otomobiline açık olan ön camdan atladı. Arabanın içinde polis olmasına rağmen gaza basıp bölgeden uzaklaşan zanlılar amansız bir takibin ardından kıskıvrak yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaların artmasının ardından bölgeyi incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası muayene istasyonu önünde 3 kişinin iddiaya göre muameleci olarak iş yaptıklarını, bu adreste birçok kez silahlı ve bıçaklı kavga gerçekleştirdiklerini ve bu konularla alakalı çok sayıda suç kayıtlarının olduğunu ortaya çıkardı. Şahıslardan M.A.’nın cezaevi firarisi olduğu, hem kendisi hem de kardeşi E.A.’nın çok sayıda farklı suçtan kayıtları ve aranmalarının bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı.

Şahısları yakalamak için muayene istasyonuna gelen ekipler harekete geçti. Operasyonda Amerikan filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin içinde bekleyen M.A. polisleri fark ederek şoför koltuğuna geçti ve aracı çalıştırdı. Bunun üzerine polis memurlarından biri aracın açık olan ön camından içeri atladı. Bu sırada aracın dışında olan ve yaşananları gördükten sonra arabaya doğru yönelen diğer zanlı E.A., polis olduğunu anladığı kişinin ardından arabaya bindi. Sivil polis memuru silahını çıkararak havaya uyarı ateşi etti. İki zanlı bunun üzerine içeride polis olmasına rağmen aracın gazına basarak hızla olay yerinden uzaklaştı.