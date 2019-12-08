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Polisin aracını çekmesini istemeyen yaşlı odam, otomobilin üzerine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:59 | Son Güncelleme

Ankara’da trafik uygulaması yapan polisler, trafik sigortası olmayan aracı parka çekmek isteyince otomobilin sahibi yaşlı adam, üzerine çıkarak aracının çekilmesini engellemek istedi.Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu.

Ankara’da trafik uygulaması yapan polisler, trafik sigortası olmayan aracı parka çekmek isteyince otomobilin sahibi yaşlı adam, üzerine çıkarak aracının çekilmesini engellemek istedi.
Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi’nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Polislerin kontrol ettiği otomobilin trafik sigortası olmadığı belirlenirken, polisler aracı parka çekmek istedi. Otomobilin sahibi yaşlı adam, polislerin otomobilini çekmesini engellemek için üzerine çıktı.
Yaşlı adam otomobilinin üzerinden kendisini indirmek isteyen polislere direnirken, yanında bulunan kadın da polislerle tartıştı. Polislerin uzun uğraşlar sonrasında ikna ettiği yaşlı adam, otomobilin üzerinden inerken, polisler de otomobili çekici aracılığı ile otoparka çekti.

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