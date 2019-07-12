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Polisin arama yaptığı adreslerde, tabanca ve av tüfekleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince arama yapılan 4 kişinin ev ve iş yerlerinde; ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği, senet ve çek ele geçirildi.

Polisin arama yaptığı adreslerde, tabanca ve av tüfekleri bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince arama yapılan 4 kişinin ev ve iş yerlerinde; ruhsatsız 5 tabanca, 3 av tüfeği, senet ve çek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 kişinin ev ve iş yerlerinde silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 4 kişi, gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, dolu 184 fişek, 3 av tüfeği ile bunlara ait dolu 17 kartuş, farklı kişiler adına düzenlenen senet, çek ve araç kiralama sözleşmeleri ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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