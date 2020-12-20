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Polisin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti

20.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Denizli’de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isteyen şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı.

Denizli’de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isteyen şüpheliyi suçüstü yakalayan polis, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Ekibin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yakalanmayacağını düşünen Muhterem A., akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı. Daha sonra güzergahı üzerinde asılı olan 2 Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştığı sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan çirkin saldırı sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İnceleme yapan polis yere atılan bayrağı göğsünde taşıdı
Yerinden sökülen Atatürk büstü ve Türk bayraklarının atıldığı çöp kovası ile büstün söküldüğü noktalarda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekibinin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti. Delil niteliğindeki bayrakta inceleme yapan polis memuru, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Yerinden sökülen Atatürk büstü de polisler tarafından özenle ekip otosuna alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.
TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Muhterem A’nın 7 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemeyen şüphelinin ilk ifadesinde bir anlık öfkeye kapılması sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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