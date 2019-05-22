Polisin ateş ettiği minibüste tarım işçilerininin yaralanmasına soruşturma

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suruç ilçesinde özel hareket polisi tarafından, çift plaka çıkarılmış ve terör eylemlerinde kullanılacağı ihbarı bulunan minibüse yönelik açılan ateş sonucu yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti. Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Vali Erin, “Konu Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır” dedi.

18 Mayıs tarihinde Suruç’tan Gaziantep’in Nizip ilçesine çapa işinde çalışmak için yola çıkan ve içinde 10'u kadın 19 tarım işçisinin bulunduğu Numan Tatlı’nın kullandığı minibüse kontrol noktasına geldiği sırada adı açıklanmayan özel hareket polisince uyarı ateşi açıldı. Çift plaka çıkarılmış, terör amaçlı kullanılabilecek araçlar listesinde olduğu gerekçesiyle açılan ateş sonucu minibüsteki 5 işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3’ü taburcu olurken, 2 kişinin ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’yla birlikte Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralı tarım işçilerini ziyaret etti. Yaralı işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, doktorlardan hastaların durumları hakkında bilgi alarak yakınlarıyla da bir süre görüştü. Yaşanan üzücü olayla ilgili soruşturmanın başladığını açıklayan Erin, yaşanmaması gereken talihsiz bir olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Tek tesellimiz, hayatını kaybeden vatandaşımızın olmaması. Yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.

Vali Erin, ardından hastaneden taburcu olan vatandaşları da evlerinde ziyaret etti. Olay hakkında bilgi alan Vali Erin üzüntülerini dile getirerek, “Konu araştırılma ve soruşturma için Cumhuriyet Savcılığımıza intikal etmiş durumda. Vatandaşlarımıza karşı haddi aşan bir tutum içinde olan güvenlik görevlileri hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır” diye konuştu.

Olayda mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını telafi etmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Vali Erin, “Devlet sizin yanınızdadır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Hepimize büyük geçmiş olsun” dedi.

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