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  4. Polisin ayağına basmak için geri gelen küçük kızın ilginç görüntüleri gülümsetti

Polisin ayağına basmak için geri gelen küçük kızın ilginç görüntüleri gülümsetti

28.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir kız çocuğunun kaldırımda kendilerine yol veren motosikletli polis memurunun oyun olsun diye koşarak yanına gelip ayağına basıp kollarını kabartarak ayrılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle Dr. Erol Uysal Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisi Kadir Korkmaz, motosikletini park edip indikten sonra kaldırıma adım attığında yayaların geçtiğini fark edip onlara geçmesi için yol verdi. Bu sırada annesinin elinden tutarak yürüyen bir kız çocuğu ayağı kaldırımda trafik polisinin yanından geçtikten sonra koşarak geri gelip polisin ayağına hızlıca basıp ikinci kez de basmaya çalıştı. Çocuğun daha sonra kollarını kabartarak olay yerinden ayrılıp annesinin yanına gitmesi dikkat çekti.

"ÇOK İLGİNÇ HAREKET İLE KARŞILAŞTIK"

Bu sırada çocuğun polisin ayağına bastığını gören Taner Akbaş, iş yerinin güvenlik kamerasını görüntülerine baktığında ilginç anların güvenlik kamerasına yansıdığını fark etti. Taner Akbaş, "Biraz önce çok güzel bir olaya şahit oldum. Polis arkadaşımız tam kaldırıma çıkmak üzereyken o an mahallemizdeki bir kız çocuğu kaldırımdan geçiyordu. Polis arkadaşım da kaldırımdaki yayalara yol verirken kız çocuğu polisin ayağına bastı. Tekrar döndü yine bastı. Polis arkadaşımız tebessüm etti. Çok güzel bir şekilde karşılık vermiş oldu. Güler yüzlü bir şekilde ayrıldı. Kızın davranışı tuhafımıza gitti. Kamerayı açıp izleyince çok ilginç hareket ile karşılaştık. Polis arkadaşa teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Polis arkadaşımız bu şekilde çocukların sevgisini kazanmış oldu" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Samsun
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