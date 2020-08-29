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Polisin bayrak hassasiyeti duygulandırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Sivas'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzelten polis memurunun kameraya yansıyan görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı üzerinde meydana geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve maske denetimi yapan polis ekipleri kaldırımda yürüdüğü sırada ip üzerinde katlanmış bir Türk bayrağını fark etti. İki polis memurundan biri katlanan Türk bayrağına uzanarak düzeltti. O anlar ise cadde üzerinde bulunan bir çiğ köfte işletmesinin güvenlik kameralarına yansıdı. Türk Bayrağını yeniden dalgalanmasını sağlayan polis memurunun izleyenleri duygulandıran görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca binlerce kez izlendi.

İşletme sahibi Ercan Turan, Türk bayrağının düzeltilmesinin duygusal bir sahne olduğunu ifade ederek, “ İki gün önce burada güzel duygusal bir sahne yaşandı. Polis arkadaşlar rüzgardan dolayı katlanan bayrağımızı düzelttiklerini gördüm. Biz de o anların güvenlik kamerası görüntüsünü aldık. Sosyal medyada paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Bu bayrak hepimizin şerefimiz onurumuz. Buradan Türk polis memurlarına başarılar diliyorum” dedi.

(İHA)

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