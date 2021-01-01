HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin ‘bende korona var’ diyen alkollü şahısla imtihanı

Polisin ‘bende korona var’ diyen alkollü şahısla imtihanı

01.01.2021 00:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Antalya’da kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polisi görünce, ‘Ben de korona var’ diyen alkollü şahıs için sağlık ekipleri çağrıldı. Sistemde karantinası bulunmadığı belirlenen alkollü şahıs, tedavi ve test edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülmek istendi, ancak bu sefer de "Ben devletin aracına zarar vermem" diyerek ambulansa binmemek için uzun süre direndi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bağırmaya başlayan alkollü Selem K. (56), çevreye rahatsızlık verince vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı alacağı sırada, Selem K., ‘Bende korona var’ dedi. Bunun üzerine ekipler olay yerine sağlık ekipleri talep edildi. Burada polislerle ilginç diyaloglara giren ve polisten sigara isteyen ve ’Yağmur var hadi gidelim, seni evine bırakalım’ sözlerine de kulak asmadı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken ama alkollü olduğunu kabul etmeyen Selem K., "Yanlış anlamayın benim böyle kara kaplı bir dosyam var. Hakkımı savunmak zorundayım. Benim adım deli Bekir, memleketim Antep’tir” dedi.

Yapılan incelemede herhangi bir karantina kaydının bulunmadığı öğrenilen Selem K., sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ekiplere direnmeye devam etti. Maskesiz olan Selem K., maskeyi önce takmak istemedi, ardından kendi alıp taktı. Tedavi ve PCR testi için hastaneye götürülmek istenen adam hem sağlık görevlilerine hep polise zor anlar yaşattı. Ambulansa binmeyi de kabul etmeyen ve sağlık görevlilerinin ’polis arkadaşlar sana yardım eder’ sözünün ardından "Ben devletin aracına zarar vermem" deyip tekrar ayağını zorla attığı ambulanstan inen alkollü adam "Ben devletin arabasına binmek istemiyorum. Bu arabaya niye bineyim" diye uzun süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerini uzun süre uğraştıran adam sonunda ikna edilerek ambulansın arka kapısından içeri alınabildi.
Alkollü şahıs, tedavi ve korona virüs testi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdilerYeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler
Ocak ayında hangi balık yenir?Ocak ayında hangi balık yenir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtülü hakim' açıklaması

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Asgari ücret artışı hangi ay maaşa yansıyacak?

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Skandal karar! Türk mallarına yasak getirildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

2021 yılı için Google'dan Doodle

Yeni yılın ilk günü için Google'dan Doodle

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Koronavirüsü yenen anne yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdi

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Sağlık Bakanı Koca, 112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

112 telsizinden sağlık çalışanlarını yeni yılını kutladı

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Yeni yıla maskelerini pencerelerden atarak girdiler

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.