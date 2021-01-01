Polisin ‘bende korona var’ diyen alkollü şahısla imtihanı

Antalya’da kısıtlamayı ihlal eden alkollü şahıs, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Polisi görünce, ‘Ben de korona var’ diyen alkollü şahıs için sağlık ekipleri çağrıldı. Sistemde karantinası bulunmadığı belirlenen alkollü şahıs, tedavi ve test edilmek üzere ambulansla hastaneye götürülmek istendi, ancak bu sefer de "Ben devletin aracına zarar vermem" diyerek ambulansa binmemek için uzun süre direndi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bağırmaya başlayan alkollü Selem K. (56), çevreye rahatsızlık verince vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı alacağı sırada, Selem K., ‘Bende korona var’ dedi. Bunun üzerine ekipler olay yerine sağlık ekipleri talep edildi. Burada polislerle ilginç diyaloglara giren ve polisten sigara isteyen ve ’Yağmur var hadi gidelim, seni evine bırakalım’ sözlerine de kulak asmadı. Ayakta bile durmakta güçlük çeken ama alkollü olduğunu kabul etmeyen Selem K., "Yanlış anlamayın benim böyle kara kaplı bir dosyam var. Hakkımı savunmak zorundayım. Benim adım deli Bekir, memleketim Antep’tir” dedi.