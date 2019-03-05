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Polisin biber gazlı müdahalesine soruşturma açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği, Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çoğu yabancı uyruklu yaklaşık 450 kişi arasında yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahaleye soruşturma başlatıldığını bildirdi.Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşanan olayda ‘uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve uluslararası koruma başvuru sahiplerinin’ her pazartesi yaptığı başvuru ve kimlik yenileme işlemleri esnasında arbede yaşandı.

Denizli Valiliği, Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde çoğu yabancı uyruklu yaklaşık 450 kişi arasında yaşanan arbedeye biber gazı ile müdahaleye soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yaşanan olayda ‘uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve uluslararası koruma başvuru sahiplerinin’ her pazartesi yaptığı başvuru ve kimlik yenileme işlemleri esnasında arbede yaşandı. Kurum görevlilerinin polis istemesi üzerine olay yerine giden ekiplerde görevli bir polis memuru ise arbedeyi engellemek için biber gazı kullandı. Bir şahsın direkt yüzüne gelen biber gazından etkilenerek elleriyle yüzünü kapatıp acı içinde kıvranması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis memurunun biber gazını rastgele sıkması ise dikkatlerden kaçmadı.
Denizli Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "‘Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunma ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin’ her pazartesi günü Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde başvuruda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra verilmektedir. Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğünde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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