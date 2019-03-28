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Polisin boğulmaktan kurtardığı ikizlerden biri hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Samsun’da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde meydana geldi.

Samsun’da denize atlayan ikizlerden biri hayatını kaybetti.
Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü’ye (39) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü’nün ikizi de ağabeyini kurtarmak için denize atladı.
Polis tarafından kurtarılan ikiz kardeşlerden Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Yunus Ünlü bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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