HABER

Polisin bulduğu hasta şahin tedavi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:41 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polisin hasta halde bulduğu şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı Esentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz halde duran şahini fark etti.

Polisin bulduğu hasta şahin tedavi altında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin hasta halde bulduğu şahin, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı
Esentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında bulunan tarlada hareketsiz halde duran şahini fark etti. Polislerin yardım etmek için şahine yaklaştığı sırada şahin uçarak, Hasan Polatkan Havaalanı yakınlarındaki elektrik tellerine takıldı. Tellerden kurtarılan şahin, polis ekipleri tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Hayvan Sağlığı Merkezi yetkilileri şahinin vücudunda herhangi bir yara izi tespit etmediklerini, aç kalmasından ve geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bitkin düştüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI

Polisin bulduğu hasta şahin tedavi altında

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Rektörden öğrencilere 2 kamyon dolusu kar sürpriziRektörden öğrencilere 2 kamyon dolusu kar sürprizi
Karabağlar'da kentsel dönüşüm planına mahkemeden iptalKarabağlar'da kentsel dönüşüm planına mahkemeden iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.