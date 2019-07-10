Polisin çabası hayata döndürmeye yetmedi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, falezlerden atlayan Nebahat Y. (25), polisin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen yaşamını yitirdi. Nebahat Y.'yi ikna etmeye çalıştıklarını belirten iki kadın ise olayı gözyaşları içinde anlattı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Falezlere gelen Nebahat Y., iddiaya göre burada bir erkekle tartıştı. Tartışmanın ardından Nebahat Y., falezlerdeki kayalıkların üzerine çıkıp atlayacağını söyledi. Bu sırada Nebahat Y.'yi gören iki kadın, intihardan vazgeçirmek için uzun süre çabaladı. Ancak Nebahat Y., 30 metre yükseklikteki falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri su içinde Nebahat Y.'yi göremeyince Deniz Polisi ekiplerinden yardım istedi. Deniz Polisi ekipleri, Nebahat Y.'yi arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra suya yakın yerdeki kayalık üzerinde hareketsiz halde bulunan Nebahat Y., dalgıçların yardımıyla Deniz Polisi botuna çıkarıldı. Yapılan kontrolde Nebahat Y.'nin kalbinin atmadığı fark edildi. Polis ekipleri, Nebahat Y.'ye uzun süre kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Polisin müdahalesine rağmen Nebahat Y., kurtarılamadı.

Görgü tanığı kadınlardan biri gözyaşları içinde, Nebahat Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uğraştıklarını, ancak son anda ellerinden kurtulup atladığını söyledi.

Nebahat Y.'nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

