Polisin çocuğa 'şiddet' uyguladığı iddiasına ilişkin açıklama

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde S.C.T isimli çocuğun polis memuru R.K.’nın eşinden para isteyerek dilencilik yaptığı kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli olan polisi memuru R.K.’nın dilencilik yapan çocuk hakkında işlem yapmak için durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdiği aktarıldı. O sırada muhafaza altında tutulduğu sırada S.C.T. isimli çocuğun vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirildi.

"ÇOCUĞA ZARAR VERMEDEN MÜDAHALE EDİLDİ"

Ekiplerin olay yerine gelene kadar S.C.K’nın vatandaşları ajite etmek için bağırdığı bildirilen açıklamada, "Polis memuru R.K’nin eşiyle birlikte alışveriş yaptığı sırada eşinin önünün S.C.T isimli yaşı küçük şahıs tarafından para istemek için kesildiği ve polis memuru R.K’nında çocuğu yakalayarak görevli polis ekibi gelene kadar çocuğu muhafaza altına almıştır. Bahsi geçen konuyla ilgili yaşı küçük çocuğa müdahale eden polis memuru R.K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli personel olduğu ve sürekli anlık olaylara müdahale eden bir birimde görev yaptığı, bahsi geçen esnafların rahatsızlığını içeren dilekçeyle ilgili bilgisinin olduğu, polis memurunun eşinin önünün kesilerek para istenmesi ve belirtilen konuyla ilgili duyarlı olmasından ötürü S.C.T. isimli çocuğa görev bilinci ile müdahale ettiği ve ilgili kısım ekibi gelene kadar çocuğa zarar vermeden muhafaza altına aldığı, ancak çocuğun çevredeki insanları ajite etmek için bağırmaya başladığı" kaydedildi.