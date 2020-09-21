Polisin denetim yaptığı iş yerinde patronun telefonunu çaldı!

Olay, geçen perşembe, İzzetpaşa Mahallesi Mimar Faruk Caddesi üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. Şüpheli K.Ş., kafeye denetim için gelen polislerle ilgilenen işletme sahibi Murat Gürocak'ın dalgınlığından faydalanarak masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak iş yerinden çıktı. Telefonunu bulamayan Gürocak, güvenlik kameralarına bakınca çalındığını gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından şüpheli K.Ş., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan telefonun bulunması için çalışma sürüyor.
DHA
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