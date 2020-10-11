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Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Çatalca’da bir kişi, daha önce birçok kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma kararı olan dini nikahlı eşini önce zorla araca bindirerek kaçırdı. Daha sonra ise barışma tekliflerini reddeden kadını boş arazide iple boğarak öldürdükten sonra metruk binada sakladı. Olay adamın intihar teşebbüsünde polisin kendisinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı.

Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı

Olay, Çatalca Bahşayiş Mahallesi Aksaray Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Fikret Ç., dini nikahlı eşi Gül Gülsüm (28) ile bir süre önce sık sık tartışmaya başladı. Kocasının daha sonra sık sık kendisine şiddet uyguladığı öğrenilen genç kadın, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi ile 7 Ekim günü mahallede karşılaşan gözü dönmüş adam, barışma niyetiyle eşini zorla otomobile bindirerek, boş bir araziye götürdü. Burada yaşanan tartışmanın ardından Fikret Ç., eşinin barışma tekliflerini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği iple kadını boğarak öldürdü. Daha sonra ise metruk bir binaya götürerek eşinin cesedini buraya attı.

CİNAYETİ POLİSİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yaşadığı evine giden Fikret Ç., evde bir gün sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulundu. Evde bulunan yakınlarının fark etmesiyle hastaneye kaldırılan kişi, tedavisinin ardından durumundan şüphelenen polis tarafından çapraz sorguya alındı. Yapılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm detayları ile anlattı. Eşini önce boş arazide öldürdüğünü daha sonra ise metruk binaya attığını söyledi. Zanlının tarif etmesi ile olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesedi ile karşılaştı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Fikret Ç. ise polis merkezinde verdiği ifadesinde Gül Gülsüm’ü kıskançlık krizine girerek öldürdüğünü söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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