Polisin dikkati dolandırıcıyı yakalattı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri telefon yoluyla bir vatandaşı dolandırarak hesabına yatırılmasını sağladığı parayı çekmeye çalışan dolandırıcıyı suçüstü yakalattı. Olay dün akşam saatlerinde Düzce'nin Bolu Caddesi üzerinde ki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Düzce'de F.K isimli bir şahsı arayan O.A isimli şahıs kendisini polis olarak tanıtarak hesabına 102 bin lira yatırılması sağladı. Bu sırada F.K dolandırıldığını anlayarak durumu hemen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarı alan polis memurları, F.K'ya ait hesapların bulunduğu bankaları öğrenerek, banka şubelerine girdiler. Bolu Caddesi üzerinde ki bir bankanın şubesine giren polis ekipleri sık aralıklarla para çeken ve hareketleri şüpheli olan O.A'yı takibe aldılar. Şahıs para çakerken polis tarafından göz altına alınınca suçunu itiraf etti. Bankada bir süre bekletilen ve paraları tutanakla geri alan polis ekipleri, şahsı banka şubesinden çıkararak sorgulamak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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