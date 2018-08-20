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Polisin dikkati hırsızı yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

İzmir'de bir iş yerininin kasasındaki 35 bin lirayı çalan zanlı polisin dikkati sayesinde yakalandı - Zanlının iş yerine giriş ve çıkışı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de bir iş yerinin kasasındaki 35 bin lirayı çalan zanlı, daha önceki bir uygulamadan kendisini tanıyan komiserin dikkati sayesinde yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Aycan Caddesi'ndeki M.İ'ye ait giyim mağazasının kasasındaki 35 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının bulunmadığı iş yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldı.

İncelemede iş yerinin sahibi kapının önünde oturduğu sırada içeriye bir kişinin girdiği ve yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra çıktığı tespit edildi.

- Komiserin dikkati zanlıyı yakalattı

Güvenlik kamerası kayıtları izlenirken, Asayiş Büro Amiri olarak görev yapan komiser Savaş Ayçiçek'in dikkati şüphelinin kimliğinin belirlemesini sağladı.

Daha önce yurt genelinde göçmenlere yönelik bir uygulamadan tanıdığı Suriye uyruklu M.A'yı teşhis eden Ayçiçek ve ekibi harekete geçerek kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı.

- Parayı aracın kapısına gizlemiş

Şüphelinin arabasının sol kapısı içine gizlediği 15 bin 500 lira ile evinde çekyat döşemesine sakladığı 5 bin Türk lirası bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, zanlının M.İ'nin iş yerine giriş ve çıkış anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, M.İ. iş yerinin kapısında oturduğu sırada, iş yerine giren şüpheli, bir süre içeride kaldıktan sonra fark ettirmeden dışarı çıkıp uzaklaşıyor.

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Dikkat gözaltı hırsızlık polis

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