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Polisin dikkati uyuşturucu satıcısını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki uyuşturucu satıcısından birisi kovalama sonucu yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki uyuşturucu satıcısından biri kovalama sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüpheli görülen bir aracı durdurmak istedi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu araç uyarılara rağmen durmadı.

Polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerine sürdüğü otomobili lastiklerine ateş açarak durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler araçtan inerek kaçmaya başladı. Kovalama sonucu zanlılardan birisi yakalanırken, diğeri olay yerinden kaçtı.

Yakalanan şüpheliye yapılan üst aramasında, 150 gram uyuşturucu madde bulundu. Kimliği tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İki şüphelinin de uyuşturucu ticaretinden çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polisin açtığı ateş sonucu seken kurşunlardan biri yoldan geçen vatandaşın koluna isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Şüpheli araç

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