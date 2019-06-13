Polisin dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Trabzon'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin verdiği hesap numarasına havale yapmak için bankadan 10 bin 800 dolar çeken kişi, dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı telefonla arayarak, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, "Hesabınız terör örgütleri tarafından ele geçirildi ve hesapta bulunan paranın bankadan çekilerek devlet güvencesi altına alınması gerekiyor" şeklinde beyanlarda bulunduğunu ve mağdur vatandaşın ise dolandırıcılara göndermek için kendi hesabında bulunan 10 bin 800 doları çektiğini tespit etti.

Güven Timi ekiplerince, telefon görüşmesini sürdürdüğü esnada vatandaşa ulaşılarak, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Dolandırıcılığa maruz kaldığı belirtilen vatandaşın, bahse konu parayı göndermesi engellendi.

