Polisin dikkatiyle 500 bin liralık dolandırıcılık yapanlar yakalandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, kendilerini 'polis' diye tanıtarak, telefonla aradıkları N.Ö. adlı kadının 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini aldıkları iddia edilen 2 dolandırıcılık şüphelisi, polisin dikkati sayesinde tarafından yakalandı.

Müftü Mahallesi'nde polis, şüphelendiği bir otomobili takibe aldı. Otomobilden inen ve girdiği bir binadan elinde poşetle çıkan kişi, polis tarafından durduruldu. M.K. adındaki şüphelinin elindeki poşette 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulundu. M.K.'nin kendisini 'polis' diye tanıtarak telefonla aradığı N.Ö. adlı kadını, 'Banka hesaplarınız terör örgütünce ele geçirildi' diye aldattığı, evde bulunan altın ve paraları sivil polise teslim etmesini istediği öğrenildi. N.Ö.'nün de altın ve dövizleri polis sandığı M.K.'ye teslim ettiği belirlendi. M.K. ve suç ortağı S.A., gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı. Polis, döviz ve altınları sahibine teslim etti.

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