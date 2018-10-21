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Polisin dövüp, ters kelepçe taktığı olayda 3 polis de yaralanmış (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Valiliği'nce Mustafa Uçmak'ın (33) otomobille drift yapan yeğenlerinin gözaltına alındığını duyup, gittiği olay yerinde polis ekiplerince dövüldüğüne ilişkin yapılan açıklamada, olayda 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Valiliği'nce Mustafa Uçmak'ın (33) otomobille drift yapan yeğenlerinin gözaltına alındığını duyup, gittiği olay yerinde polis ekiplerince dövüldüğüne ilişkin yapılan açıklamada, olayda 3 polisin yaralandığı belirtildi. Afyonkarahisar'da, 14 Ekim'de sanayi esnafı, evli ve 3 çocuk sahibi Mustafa Uçmak'ın otomobille drift yapan yeğenleri M.T. ve A.İ.U.'nun gözaltına alındığını duyup, gittiği olay yerinde polis ekiplerince dövüldüğü, ters kelepçe takılarak, hastane önüne bırakıldığına ilişkin valilikten yazılı açıklama yapıldı. M.T. ve A.İ.U.'nun yakınlarının, gözaltı işlemi sırasında polis ekiplerine zorluk çıkardığı belirtilen açıklamada, bu kişilerle birlikte 3 polisin de yaralandığı kaydedildi. Drift yapan otomobildeki A.İ.U.'nun alkollü olduğu, diğer kişilerin de 12 suçtan sabıka kayıtlarının bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "14.10.2018 günü ilimiz eski sanayi içerisinde bulunan cami önünde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ile ilgili olarak olay yerine intikal eden polis ekiplerini görerek kaçan araç sürücüsü M.T. ve yanında yolcu olarak bulunan A.İ.U. kovalamaca sonucu yakalanmıştır. Gözaltı işlemleri sırasında yakalanan şahısların akrabaları K.U. ve Ş.U. isimli şahıslar, görevini yapmaya çalışan polis memurlarına engel olmaya çalışmış ve yaşanan arbede sırasında 3 polisle, şahıslar yaralanmıştır. Gözaltı işlemlerinde araçta yolcu olarak bulunan A.İ.U.'nun 1.36 promil alkollü, diğer şahısların ise kasten yaralama, hırsızlık vb. gibi diğer suçlardan 12 adet sabıka kayıtlarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca basında çıkan orantısız güç kullanıldığı iddialarına yönelik olarak olaya müdahale eden görevliler hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştır."

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