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  4. Polisin ’dur’ ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına durmayarak kaza yapan şüpheli şahıslar, suç makinesi çıktı

11.03.2021 00:52 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da kısıtlama saatinde polis ekiplerinin denetim noktasından kaçan 3 şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Üsküdar’da kısıtlama saatinde polis ekiplerinin denetim noktasından kaçan 3 şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Uzun kovalamaca sonucu kaçan şahıslar polis otosuna çarparak durabildi. Denetim noktasından kaçan 3 şüpheli şahsın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Üsküdar’da Eski Çınar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muhammet Özçelik idaresindeki 34 DAS 844 plakalı otomobil polis ekiplerinin denetim noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli şahıslar uzun kovalamaca sonrası polis ekip otosuna çarpması sonucu kaza yaparak durdu. Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında denetim noktasından kaçan, Muhammet Özçelik, Bahri Yıldırım, Cemal Kiraz isimli şüpheli şahısların suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün ehliyetinin olmadığı ve 3 şüpheli şahsın çok sayıda suç kayıtı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Polis ekipleri tarafından 3 şüpheli şahısa cezai işlem uygulanarak polis merkezine götürüldü.

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