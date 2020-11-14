HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı kanala uçtu

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı kanala uçtu

14.11.2020 10:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybedince kanala uçtu.

Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybedince kanala uçtu. Polis ekipleri tarafından otomobilde bulunan 3 kişi çıkartılırken, araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan A.Ç.’nin kullandığı 34 NG 4722 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen trafik ekipleri araca dur ihtarı yaptı. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polislerden kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Tepecik Sokak girişinde kanala uçtu. Kanala uçan otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile yolcu olarak bulunan M.U., H.A. kendilerini takip eden yunus timleri tarafından otomobilden çıkartıldı.
Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada ise 1 adet ruhsatsız silah, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kazada yara almadan kurtulan 3 şahıs, ifadelerinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Kanala uçan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden çıkarılarak trafikten men edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
1/

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Beklenen İstanbul depremde en riskli ilçelerin belediye başkanlarından önemli açıklamalar

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflamıştı: Öldüreceğini düşündüm

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-15 operasyonu başlatıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.