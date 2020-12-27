HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı kaza yapınca yakalandı

27.12.2020 23:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğe çıkan sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kaza yapınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kısıtlama münasebetiyle akşam saatlerinde ilçe merkezinde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki bir otomobili durdurup kontrol etmek istedi. Ancak polisin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile polis ekipleri arasında cadde ve sokaklarda uzun süre kovalamaca yaşandı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle yakalanacağını anlayan ve polisin takibinden kurtulmak isteyen sürücü, Esentepe Mahallesi’nden muayene istasyonu arkasındaki trafiğe kapalı yola girmek istedi. Seydişehir ilçesi yoluna çıkmak isteyen sürücü, muayene istasyonunu geçtikten sonra "taşıt giremez", “dur" yazılı uyarı levhalarına rağmen yola serilen toprak tümseği aşmak isteyince levhaları da yıkıp kazaya karıştı. Toprak tümseği süratli bir şekilde aştıktan sonra aracının sağ ön teker aksı kopan ve ön tamponu yere düşen sürücü, takipteki ekipler tarafından hemen yakalandı. Kazada, otomobilde de maddi hasar oluştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü kontrol amaçlı olarak adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün, 17 yaşında isminin M.S. olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Küçük yaştaki sürücü hakkında, hem trafik yönünden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem başlatıldı. Sürücüye kısıtlama ihlalinden 3 bin 150, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473, dur ihtarına uymamaktan ise 288 liralık trafik cezası uygulanacağı öğrenildi. Ayrıca, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye aracını kullandırtmaktan da cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Konya'da jandarmadan kaçak kazıya suçüstüKonya'da jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde deprem

Sokakta kalan ve ceza kesilen Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Konya'da jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Konya'da jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Son dakika: Çin'den gelecek aşılar bir iki gün ertelendi

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Ordu'da yangın! Saatlerdir müdahale ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.