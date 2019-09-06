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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralı

Selçuk BAŞAR/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hafif ticari araca çarptı. Çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında ilçenin Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yol kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, 61 ABB 788 plakalı otomobili kullanan Emrah Ulu'ya (21), 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Ulu kaçmaya başladı. Polis ekipleri, takviye ekip isteyerek, otomobili takibe aldı. Kovalamaca sonucunda otomobil, kavşakta seyir halindeki 61 AZ 367 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sürücü Emrah Ulu, Mehmet Özsarı (27) ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet Salih Ön (65), Mehmet Selim Günaydın (8) ve Ali Günaydın (6) yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu kritik olan şüpheli araç sürücüsü Emrah Ulu da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçarak hızla ilerleyen şüpheli otomobilinin, kavşakta seyir halindeki hafif ticari araca çarptığı, çarpmanın da etkisiyle araç parçalarının yola savrulduğu görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralıPolisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralıPolisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralıPolisin 'dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralı

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