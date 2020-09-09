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Polisin ‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı.

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

Olay, Efeler Mahallesi’nde saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç sürücüsü, kontrol noktasında polislerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsünü takip eden polis ekipleri aracı, 1401 sokak ile 1446 sokağın kesişimde durdurdu.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kovalamacanın ardından kısa sürede yakalanan araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Durdurulan araç çekici marifetiyle olay yerinden götürülürken, kaçan sürücüye de idari işlem yapıldı.

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