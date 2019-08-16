HABER

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polisin ’dur& ihtarına uymayan ve adeta ortalığı birbirine katan, maddi hasarlı kazalara sebep olan sürücü, yapılan takip sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi ile birlikte yakalandı.Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile birlikte ara sokaklara dalarak polisten kaçmaya başladı.

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polisin ’dur& ihtarına uymayan ve adeta ortalığı birbirine katan, maddi hasarlı kazalara sebep olan sürücü, yapılan takip sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile birlikte ara sokaklara dalarak polisten kaçmaya başladı. Hızlı bir şekilde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü polis ekipleri anons yaparak durması yönünde defalarca ikaz etti. Yaşanan kovalamaca sonrasında kaçan otomobil sürücüsü, bir kaç otomobile ve ardından karşısından gelen polis aracına çarptı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü durdurabilmek için havaya ateş açmak durumunda kaldı.
Kovalamaca sonunda dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, 4 Eylül Mahallesinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Dur ihtarına uymayan sürücünün alkollü olduğu için dur ihtarına uymadığı ve kaçtığı iddia edildi.
Polis dur ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı.

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
Sakarya’da fırça atölyesinde yangın çıktıSakarya’da fırça atölyesinde yangın çıktı
Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandıHurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.