Polisin ’dur’ ihtarına uymadı, ortalığı birbirine kattı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polisin ’dur& ihtarına uymayan ve adeta ortalığı birbirine katan, maddi hasarlı kazalara sebep olan sürücü, yapılan takip sonucu aynı araçta bulunan 3 kişi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yanındaki 3 kişi ile birlikte ara sokaklara dalarak polisten kaçmaya başladı. Hızlı bir şekilde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan sürücüyü polis ekipleri anons yaparak durması yönünde defalarca ikaz etti. Yaşanan kovalamaca sonrasında kaçan otomobil sürücüsü, bir kaç otomobile ve ardından karşısından gelen polis aracına çarptı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü durdurabilmek için havaya ateş açmak durumunda kaldı.

Kovalamaca sonunda dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, 4 Eylül Mahallesinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Dur ihtarına uymayan sürücünün alkollü olduğu için dur ihtarına uymadığı ve kaçtığı iddia edildi.

Polis dur ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı.



