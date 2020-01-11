Polisin dur ihtarına uymadı, polise çarptı

Niğde’de polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamacada meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Pazartesi Pazarı arkasında polis ekipleri bir aracı durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan araç arasında kovalamaca yaşandı. Daha sonra otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada kaçan otomobilin içerisinde bulunan B.Y. (20), S.D. (19) ve A.G.C (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis aracında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaçan otomobildeki şahısların alkollü olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

