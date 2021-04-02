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Polisin ’dur’ ihtarına uymadı tarlaya uçtu

02.04.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücü tarlaya uçarak kaza yaptı.

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı tarlaya uçtu

Niğde’de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücü tarlaya uçarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza da yazılacağı aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Eski Sanayi Sitesi’nde görev yapan polis ekipleri, 51 ABH 278 plakalı Broadway marka otomobili durdurmak istedi. ’Dur’ ihtarına uymayıp Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Caddesi’nden kaçan otomobil sürücüsü, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Otomobili takip eden 2 ekip otosu da otomobilin peşinden tarlaya uçtu. Kaçan otomobildeki V.G. ve N.V. hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıslar, işlemlerin ardından gözaltına alındı. Şahıslara, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazılacağı bildirildi.

Polisin ’dur’ ihtarına uymadı tarlaya uçtu

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