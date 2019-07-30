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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

İZMİT'te, sefer dışında bulunan, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, sefer dışında bulunan, sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptı. Polisin barikat kurup durdurduğu otobüsün alkollü şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki Enver S. (32) gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde meydana geldi. Sefer dışında bulunan 41 J 0406 plakalı halk otobüsünün şoförünün alkollü araç kullandığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir süre takip ettikleri halk otobüsünün şoförüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak şoför, yoluna devam etti. Yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarpan halk otobüsünü polis, İnönü Caddesi üzerinde barikat kurarak durdurdu. Otobüs şoförü Fırat T. (42) ile yanındaki şoför arkadaşı Enver S. (32) gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürülen Fırat T. ile Enver S., yakıt almak için yola çıktıklarını öne sürdü. Alkollü olduğu belirtilen Enver S. ifadesinin ardından serbest bırakılırken otobüs şoförü Fırat T. ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Fırat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafiği birbirine kattı

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