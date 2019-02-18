Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2 hırsız yakalandı

Karabük’te farklı iş yerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi polisin ’dur’ ihtarına uymayınca yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Öğlebeli Mahallesi Demirçelik kavşağında iki şüpheliye ’dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerini gören şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanılan kovalama sonucunda N.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin elindeki poşette yapılan aramada çok sayıda kutu içerisinde ayakkabı, elbise ve saat çıkarken, zanlıların eşyaları farklı iş yerlerinden çaldıkları belirlendi. Polislerden kaçmaya çalışan H.K. isimli şüphelinin kısa sürede yakalandığı öğrenilirken, yapılan sorgu ve kamera incelemelerinde 15 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen telefon hırsızlığı olayının da failleri oldukları ve çalınan telefonların ele geçirildiği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıların hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.
CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum