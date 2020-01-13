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  4. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında; polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm çıktı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında; polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araçtan bin 159 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekiplerince yapılan uygulama esnasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir şahıs, araçla yapılan kovalamaca sonucu durduruldu. Olayda araçta bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, araç içerisinde yapılan aramalarda, bin 159 adet yurda kaçak yollarla getirilmiş dünyaca ünlü çeşitli markalarda parfüm ele geçirildi.
Öte yandan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye belirtildi.

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