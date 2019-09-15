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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 02:06 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan driftçiler, park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan driftçiler, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, gece yarısı sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, drift yaparak trafiği tehlikeye atan 06 SCS 59 plakalı otomobili durdurmak isteyen polislerin ‘dur’ ihtarında uymayan sürücü Şahin Kaya, otomobiliyle bulvar üzerinde Batıkent istikametinde kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis ekipleri ile arasında yaklaşık 1 kilometre mesafe olan otomobil, 1122. Cadde kavşağında virajı alamayarak park halindeki 06 VDH 94 plakalı sebze ve meyve kasaları yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelerek yola savrulan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şahin Kaya’yı yaptıkları ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne sevk ederken araçta bulunan Umut Öneş (16) ve ismi henüz belirlenemeyen 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Melih Gökçek Bulvarı’nın Batıkent istikametini tamamen trafiğe kapatan polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ve otomobilin çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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