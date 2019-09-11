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Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 06:31 | Son Güncelleme

Sarıyer’de polislerin "dur" ihtarına uymayarak geriye doğru kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, ticari otomobile çarparak durabildi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı

Sarıyer’de polislerin "dur" ihtarına uymayarak geriye doğru kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, ticari otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda ticari otomobilde bulunan müşteri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 04.45 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sivil polis ekipleri Muhammet Yıldırım idaresindeki 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.
Polis ekipleri daha sonra otomobilin önünü kesmek için bir yerde durdu. Ekipleri gören otomobil sürücüsü bu sefer geriye doğru kaçmaya başladı. Süratli bir şekilde geriye doğru kaçan Muhammet Yıldırım, Tahsin Bozkurt idaresindeki 34 TJP plakalı ticari otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammet Yıldırım, olay yerinden kaçmak istedi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü kaçamadan yakaladı. Kazada ticari otomobilin içinde müşteri olarak bulunan Mustafa Çınar’da yaralandı.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Çınar’ı olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı.
Kaza sonrasında polislerden kaçmak isteyen sürücüye de alkol kontrolü yapıldı. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin yoğunlaştığı Sarıyer istikameti araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polisin

Polisin

Polisin

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