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  4. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Mustafa K., otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Gözaltına alınan Mustafa K.'nın otomobilinde bonzai ele geçirildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bonzai ele geçirildi

Olay, saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, Mustafa K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü Mustafa K. polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Bunun üzerine yunus ekipleri Mustafa K.'yı yakalamak için takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında Mustafa K., otomobiliyle Halef Hoca Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Ekipler, kaza yapan Mustafa K.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Mustafa K'nın otomobilinde yapılan aramada, bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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