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Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 01:37 | Son Güncelleme

"Dur ihtarına" uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler, film sahnelerini aratmayacak kovalamaca sonucu yakalandı.

"Dur ihtarına" uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler, film sahnelerini aratmayacak kovalamaca sonucu yakalandı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler, otomobili terkedip koşarak kaçmaya çalışınca, polis ekipleri sokak üzerinde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Ekipleri, Hacıvat mahallesinde içerisinde Ö.Ö., R.C., N.C.B., E.C.Ö. ve C.K.’nın bulunduğu 16 ABB 052 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaçmaya başlayınca, film sahnelerini aratmayan kovalamaca başladı. Uzun süre sokak aralarında kaçan şüphelileri yakalamak için Bursa Emniyeti harekete geçti. Ana caddeleri tutan polis ekipleri şüphelileri Elbasbahçeler Mahallesi’nde sıkıştırdı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheliler Zafer Mahallesi Bulvarında kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza yapan otomobili bırakıp yaya olarak sokak aralarına kaçan şüphelileri, ekipler uzun süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphelilerin olay yerinde alınan ilk ifadesinde, ehliyetsiz oldukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanırken, Ö.Ö., R.C., N.C.B., E.C.Ö. ve C.K sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaza yaptı
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