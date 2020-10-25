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  4. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 13:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Esenyurt Sokak’ta devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takip etmeye başladı.

Eskişehir’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Zafer Mahallesi Esenyurt Sokak’ta devriye görevi yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takip etmeye başladı. Otomobil kullanan Recep B., polisleri fark ederek kaçmaya başladı. Bir süre sonra durdurulan şüpheli üzerinde ve araçta; 1 pompalı tüfek, tüfeğe ati fişekler, 7 gram sentetik uyuşturucu, 3.88 gram eroin ile 4.52 gram metanfetamin ele geçirildi.
Ayrıca, Fatih Mahallesi Derman Caddesi’de Yunus Timi ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Engin G.’nin üst aramasında ise 4.79 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şahısta gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

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