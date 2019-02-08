HABER

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 07:04 | Son Güncelleme

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Otomobil içerisinde sürücüde dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralıBaşkent’te sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı
Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldıÇöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

İstanbullu Gelin'de bebek sevinci!

İstanbullu Gelin'de bebek sevinci!

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.