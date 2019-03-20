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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün idaresindeki otomobil duvarda asılı kaldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün idaresindeki otomobil duvarda asılı kaldı. Araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Manavgat sokaklarında trafik polisi ile alkollü olduğu belirlenen sürücü arasındaki kovalamaca alkollü sürücünün kaza yapmasıyla son buldu. Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir halindeki trafik ekibi, karşı yönden gelen 07 LFB 87 plakalı araç sürücüsünün bağırarak çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle aracın durması için ihtarda bulundu.
Trafik ekibinin ’dur’ ihtarına uymayan ve ara sokaklara girip trafiği tehlikeye düşüren araç ile polis arasında kovalamaca başladı. Takip, alkollü sürücünün kullandığı aracın Emek Mahallesi’nde bir sokakta 2 bina arasındaki istinat duvarına çarparak duvar üzerinde askıda kalmasıyla son buldu.
Bir tarafı 3-4, diğer tarafı 8-10 metre yüksekliği bulunan duvar üzerinde askıda kalan araçtan çıkarılan sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan asayiş ekipleri tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülen M.Ö. isimli araç sürücüsünün 130 promil alkollü olduğu belirlenirken, araç olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yediemin otoparkına teslim edildi.
Karakola götürülen M.Ö. hakkında ’alkollü araç kullanmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyeti yanında bulunmadan araç kullanmak’ suçlarından para cezası uygulanarak mahkemeye sevk edildi.
Kazayı gören vatandaşlar, kaza yapan aracın park halindeki araçlara çarpmasına ramak kaldığını, aracın şans eseri aşağıya uçmadığını dile getirdi. Kazanın meydana geldiği sokakta yaşayan vatandaşlar, balkonlarına çıkarak araç kaldırılana kadar olayları yakından takip etti.

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü çarptığı duvarda asılı kaldı
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