Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş ekipleri ve Motorize Yunus Timleri okul önlerinde ve çevresinde bulunan araç ve şahıslara uygulama yaparken park halindeki 31 SY 816 plakalı araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp arabasını polislerin üstüne süren kişi, 20 dakikalık kovalamaca sonucunda kaza yaparak durdu. Araçta bulunan 3 kişiden biri kaçarken 2’si gözaltına alınarak karakola götürüldü.

