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Polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

13.02.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak girdikleri kovalamaca sonucu otomobili bırakıp kaçan 5 kişiden 2’si yakalanırken diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Turgut Temelli Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi.

Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak girdikleri kovalamaca sonucu otomobili bırakıp kaçan 5 kişiden 2’si yakalanırken diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Turgut Temelli Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca yaşayan 5 şüpheli, çevre yolu MAŞTİ mevkiinde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede araçta bir miktar dolu tüfek kartuşu bulunurken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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