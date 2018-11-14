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Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

ISPARTA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu otomobile açılan ateş sonucu Niyazi Bulgurcu'nun (18) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan Ahmet Şahin (23), 'hırsızlık' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheli tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu otomobile açılan ateş sonucu Niyazi Bulgurcu'nun (18) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan Ahmet Şahin (23), 'hırsızlık' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.
Isparta'ya bağlı Sav beldesindeki bir hırsızlık olayının failleri olduğu ve kente uyuşturucu madde getirdikleri şüphesi üzerine polis, 2 kişiyi takibe aldı. Polis, Sav beldesi yakınlarında şüphelilerin bulunduğu otomobili dün saat 15.00 sıralarında durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler araçla kaçmaya başladı. Polis ekipleri de şüphelileri takibe aldı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, ateş açarak aracı durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki şüphelilerden Niyazi Bulgurcu yaralandı. Araçtaki diğer şüpheli Ahmet Şahin ise gözaltına alındı. Yaralı Niyazi Bulgurcu ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildiği belirtildi.
Polis tarafından yapılan araştırmada Niyazi Bulgurcu ile Ahmet Şahin'in Sav beldesinde 5 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı tespit edildi. Polis şüphelilerin, hırsızlık olayının ardından çalıntı malları satarken güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Gözaltına alınan Şahin, ifadesi alındıktan sonra 'hırsızlık' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheli tutuklandı

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