Polisin durdurduğu aracın klimasından uyuşturucu çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir aracın klimasında uyuşturucu madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama sonrasında bagajdan da uyuşturucu maddeler çıktı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi, Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede asayiş uygulaması yapan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın içinde bulunan F.D. (19), Y.Ş. (19) ve Ö.Ş. (27) isimli şahısların araçtan inmesini isteyen ekipler, şahısların üzerinde üst araması yaptı.

Yapılan arama esnasında Y.Ş. isimli şahsın üzerinden kelebek bıçak ve muşta çıktı. Öte yandan aracın içini inceleyen ekipler, klima kısmında kağıda sarılmış halde metamfetamin olduğu tespit edilen uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine şahıslar gözaltına alındı.

Araç üzerinde arama izni çıkaran ekipler, polis merkezine çekilen araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler neticesinde aracın bagajında beze sarılı vaziyette 2 plastik kutu içerisinde metamfetamin ve esrar maddeleri bulundu. Toplam 35.96 gram olduğu tespit edilen uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.D., tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Y.Ş. ve Ö.Ş.’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.



